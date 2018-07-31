PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Опубликованные фото вероятных убийц добровольца Олешко/

Опубликованные фото вероятных убийц добровольца Олешко

Под Мелитополем Запорожской области были задержаны предполагаемый убийца Виталия Олешко и его сообщники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Семен Кабакаев, опубликовав фотографии.

image image image image
Опубликованные фото вероятных убийц добровольца Олешко / 4 фотографии

По словам первого замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, были задействованы все оперативные подразделения для установления местонахождения убийц Виталия Олешко.

– Выдвинутая ряд версий по убийству потерпевшего… от заказного к обычной бытовой, – отметил Аброськин, заверив, что это преступление “будет раскрыто в ближайшее время”.

Читайте: Убийство Сармата: полиция поймала подозреваемого

К слову, Факты ICTV писали, что известно о добровольце Олешко

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит Виталий Олешко (Сармат).

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Убийство Сармата: полиция словила подозреваемого
Тройная авария в Вишневом: водителю стало плохо
Убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко
В Харьковской области в канализационном коллекторе нашли тело военного
В Бердянске застрелили известного добровольца Сармата
Многих рвало, пассажиру разбили голову. В Киеве напали на электричку (18+)
Игрались возле вагонов: в Киеве от удара током умер ребенок
Устроили гонку! BMW X5 выбросило на остановку с людьми в Москве
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка