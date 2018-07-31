Под Мелитополем Запорожской области были задержаны предполагаемый убийца Виталия Олешко и его сообщники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Семен Кабакаев, опубликовав фотографии.







Опубликованные фото вероятных убийц добровольца Олешко / 4 фотографии

По словам первого замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, были задействованы все оперативные подразделения для установления местонахождения убийц Виталия Олешко.

– Выдвинутая ряд версий по убийству потерпевшего… от заказного к обычной бытовой, – отметил Аброськин, заверив, что это преступление “будет раскрыто в ближайшее время”.

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К слову, Факты ICTV писали, что известно о добровольце Олешко

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит Виталий Олешко (Сармат).