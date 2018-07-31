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Репетиция апокалипсиса: на Тернополь обрушилась буря

На Тернополь в понедельник, 30 июля, обрушился ливень с громом и молниями.

Очевидцы сообщают, что около 21.00 небо быстро затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

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Репетиция апокалипсиса: на Тернополь обрушилась буря / 5 фотографий

Читайте: Правила поведения в грозу и ливень – 7 советов Супрун

Ранее Факты ICTV писали, что синоптики предупредили о грозах и граде в Украине.

Фото: Михаил Апостол

Видео: Andrii Kirprovse.te.ua

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