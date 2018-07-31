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В Бердянске застрелили известного добровольца Сармата

В городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит выстрелом в спину местный активист и ветеран АТО Виталий Олешко (Сармат).

Об этом сообщил в Facebook его друг Андрей Маджаров.

По его словам, неизвестный выстрелил 2 раза из двуствольной винтовки в спину Олешко во дворе дома-отеля Атмосфера, который АТОшник построил своими руками.

Также он отметил, что злоумышленник был с бородой.

На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

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В Бердянске застрелили известного добровольца Сармата / 5 фотографий

С целью задержания злоумышленника на территории Запорожской и Донецкой областей введен оперативный план Сирена.

По данным издания pro.berdyansk, двое людей приехавших на красном автомобиле, предположительно марки Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину активиста.

По предварительной информации, номер автомобиля на котором приехали нападавшие – АР8673.

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Отметим, что буквально 2 часа назад Сармат был в прямом эфире в Facebook.

Напомним, боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Трое военных ранены.

ФотоВиталий Сармат/Facebook, pro.berdyansk.biz

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