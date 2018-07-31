PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета/

В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета

В Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом информирует херсонский журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook.

По имеющим данным, неизвестный мужчина поджидал  Гандзюк во дворе ее дома. Он дождался чиновницу и плеснул ей в лицо вещество. Предварительно установлено, что в емкости была кислота.

Читайте: В Северодонецке убит депутат

Женщина с ожогами госпитализирована.

Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, в ноябре в Харькове неизвестные облили кислотой Lexus депутата областного совета Альберта Кононенко.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области
В Херсоне бизнесмен заказал убийство бывшего компаньона
Получал угрозы. В Херсоне подожгли дом нардепа
дтп
В Херсоне скорая насмерть сбила женщину на пешеходном переходе (18+)
Розбій у Херсоні
Нападение на ювелирный магазин в Херсоне. Убегая, преступники сожгли авто
Довірена особа Путіна
Суд арестовал доверенное лицо Путина в Крыму
В Херсоне застрелили бизнесмена: все версии убийства Игоря Пащенко
Вбивство бізнесмена в Херсоні
В Херсоне застрелили известного бизнесмена, его охранник ранен
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка