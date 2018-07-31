В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета

В Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.
Об этом информирует херсонский журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook.
По имеющим данным, неизвестный мужчина поджидал Гандзюк во дворе ее дома. Он дождался чиновницу и плеснул ей в лицо вещество. Предварительно установлено, что в емкости была кислота.
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Женщина с ожогами госпитализирована.
Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.
Напомним, в ноябре в Харькове неизвестные облили кислотой Lexus депутата областного совета Альберта Кононенко.
Фото: Facebook.
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