В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета

В Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом информирует херсонский журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook.

По имеющим данным, неизвестный мужчина поджидал Гандзюк во дворе ее дома. Он дождался чиновницу и плеснул ей в лицо вещество. Предварительно установлено, что в емкости была кислота.

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Женщина с ожогами госпитализирована.

Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.



Напомним, в ноябре в Харькове неизвестные облили кислотой Lexus депутата областного совета Альберта Кононенко.

Фото: Facebook.