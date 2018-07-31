В Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице

В Киеве 5 человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе.

Об этом сообщает Корреспондент.

По словам начальника столичной Госпродуктпотребслужбы Олега Рубана, массовое отравление произошло 30 июля, когда люди обратились в одну из больниц Киева.

– У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея, – отметил Рубан.

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Как удалось выяснить, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро Дарница.

Для того, чтобы избежать отравления, в Госпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28…+30°С, поскольку без применения надлежащих мер по хранению, уже через час они могут испортиться.

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Фото: Корреспондент.