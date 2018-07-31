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В Киеве трамвай протаранил авто: машина перевернулась на крышу

В Пуще Водице трамвай №12 протаранил Daewoo Lanos, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По информации от очевидцев, водитель Lanos не предоставил преимущество в движении общественному транспорту. Трамвай въехал в легковушку, от чего последний перевернулся.

Читайте: На Полтавщине автомобиль столкнулся с грузовиком – среди пострадавших есть дети

Пострадала девочка 10 лет.

На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.

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В Киеве трамвай протаранил авто: машина перевернулась на крышу / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Фото: dtp.kiev.ua

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