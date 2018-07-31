В Пуще Водице трамвай №12 протаранил Daewoo Lanos, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
По информации от очевидцев, водитель Lanos не предоставил преимущество в движении общественному транспорту. Трамвай въехал в легковушку, от чего последний перевернулся.
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Пострадала девочка 10 лет.
На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.
В Киеве трамвай протаранил авто: машина перевернулась на крышу / 8 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Фото: dtp.kiev.ua
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