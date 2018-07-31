В Африке убиты трое россиян, снимавших фильм о ЧВК Вагнера

В Центральноафриканской Республике убиты трое россиян, двое из них были якобы сотрудниками Известий. Однако позже стало известно, что это были журналист, режиссер и оператор, которые снимали фильм о ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в ЦАР.

– То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками Известий, – сказал собеседник.

По сообщениям СМИ, тела убитых нашли в 23 км от города Сибю – центра префектуры Кемо. Неизвестные боевики напали на них в ночь с понедельника на вторник.

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При этом на сайте Известий сообщается, что ни один сотрудник издания в последнее время на территории ЦАР не находился.

– Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет, — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ Известия.

В то же время, телеканал Дождь сообщает, что трое россиян, убитых в Центральноафриканской Республике – это журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным источников телеканала в Центре управления расследованиями, погибшие снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнер.

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

К слову, недавно в Таиланде в результате крушения частного вертолета погибли четыре человека, среди которых было двое журналистов.

Фото: кадр из сюжета Дождя