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В Одессе из-за арбузов произошла перестрелка, есть раненые

На улице Маршала Малиновского в Одессе произошел конфликт между двумя продавцами бахчевых культур и двумя автомобилистами, который закончился стрельбой.

Стрілянина в Одесі

Об этом сообщает областная полиция.

Один из водителей выстрелил в торговцев арбузами из травматического оружия: один из них получил ранение в руку, другой – незначительное ранение уха.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу – это мешало проезду.

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Оба водителя скрылись с места происшествия, однако вскоре полиция задержала их.

Решается вопрос об открытии производства по предварительной квалификацией – ч. 4 ст. 296 Хулиганство.

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В Одессе из-за арбузов произошла перестрелка, есть раненые / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.

Фотоod.npu.gov.ua

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