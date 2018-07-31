На улице Маршала Малиновского в Одессе произошел конфликт между двумя продавцами бахчевых культур и двумя автомобилистами, который закончился стрельбой.

Об этом сообщает областная полиция.

Один из водителей выстрелил в торговцев арбузами из травматического оружия: один из них получил ранение в руку, другой – незначительное ранение уха.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу – это мешало проезду.

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Оба водителя скрылись с места происшествия, однако вскоре полиция задержала их.

Решается вопрос об открытии производства по предварительной квалификацией – ч. 4 ст. 296 Хулиганство.





В Одессе из-за арбузов произошла перестрелка, есть раненые / 3 фотографии

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Фото: od.npu.gov.ua