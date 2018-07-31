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Убийство Сармата: полиция словила подозреваемого

Под Мелитополем полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве добровольца Виталия Олешко (Сармата).

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

Читайте: Убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко

– Некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно сыскных мероприятий был задержан убийца Виталия Сармата. Детали вскоре на официальных источниках, – говорится  в сообщении.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит Виталий Олешко (Сармат).

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