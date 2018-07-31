PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Изнасиловал и оставил в кустах: 13-летний ром забил до смерти женщину/

Изнасиловал и оставил в кустах: 13-летний ром забил до смерти женщину

На Житомирщине полиция задержала 13-летнего подростка ромской национальности, который подозревается в изнасиловании и избиении до смерти жительницы Черкащины.

Около двух недель назад в Центральную районную больницу города Тальное доставлена местная жительница с телесными повреждениями и с признаками изнасилования, в тот же день от полученных травм женщина скончалась, сообщают сотрудники полиции в комментарии УНИАН.

Полицейские установили местонахождение лица, которое причастно к избиению и изнасилованию женщины. Им оказался 13-летний подросток ромской национальности, который вместе с семьей после преступления поспешно выехал за пределы Черкасской области.

13-летний парень признал, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах.

Полицейские проверяют причастность к данному уголовному правонарушению других членов семьи несовершеннолетнего.

Читайте: В Одесской области поймали педофила, который изнасиловал 8-летнего мальчика

По данному факту следователями Тальновского отделения полиции открыт ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, как в Киеве ромы напали на прохожего.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Опубликованы фото вероятных убийц добровольца Олешко
Убийство Сармата: полиция словила подозреваемого
Російський журналіст Орхан Джемаль
В Африке убиты трое россиян, снимавших фильм о ЧВК Вагнера
Тройная авария в Вишневом: водителю стало плохо
Убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко
В Харьковской области в канализационном коллекторе нашли тело военного
В Бердянске застрелили известного добровольца Сармата
Многих рвало, пассажиру разбили голову. В Киеве напали на электричку (18+)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка