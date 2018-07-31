Изнасиловал и оставил в кустах: 13-летний ром забил до смерти женщину

На Житомирщине полиция задержала 13-летнего подростка ромской национальности, который подозревается в изнасиловании и избиении до смерти жительницы Черкащины.

Около двух недель назад в Центральную районную больницу города Тальное доставлена местная жительница с телесными повреждениями и с признаками изнасилования, в тот же день от полученных травм женщина скончалась, сообщают сотрудники полиции в комментарии УНИАН.

Полицейские установили местонахождение лица, которое причастно к избиению и изнасилованию женщины. Им оказался 13-летний подросток ромской национальности, который вместе с семьей после преступления поспешно выехал за пределы Черкасской области.

13-летний парень признал, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах.

Полицейские проверяют причастность к данному уголовному правонарушению других членов семьи несовершеннолетнего.

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По данному факту следователями Тальновского отделения полиции открыт ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, как в Киеве ромы напали на прохожего.