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Факты / Происшествия / Едва не отгрыз руки. В Киеве бойцовская собака порвала хозяина (18+)/

Едва не отгрыз руки. В Киеве бойцовская собака порвала хозяина (18+)

В Киеве четырехлетний стаффордширский терьер набросился на собственного хозяина во время прогулки.

Мужчина бежал от животного, оставляя после себя кровь на асфальте.

А когда спрятался в лифте, жестокий зверь по прозвищу Буля несколько часов не подпускал к раненому врачей.

Соседи указывают, что когда-то пес должен был озвереть, потому что хозяин объявил его вегетарианцем и кормил овощами.

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Почему же домашний любимец озверел и какова судьба теперь ждет его, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, как в Николаеве уличная собака напала на ребенка.

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