Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах уже 37 человек

В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 37 человек.

Об этом рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан, пишет Корреспондент.

– Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция, – сказал он.

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В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась на локациях возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.

На данный момент эти киоски закрыты.

Напомним, вчера сообщалось, что 5 человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе.

Фото: dreamstime.com.