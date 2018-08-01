Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах уже 37 человек

В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 37 человек.
Об этом рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан, пишет Корреспондент.
– Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция, – сказал он.
Вы покупаете шаурму или уличную еду в киосках летом?
- Ни в коем случае, можно отравиться 100%, 6 голосов6 голосов 100%100%
- Только в кафе или ресторане 0%, 0 голосов0 голосов0%
- В прохладную погоду в проверенных местах 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Только в проверенных местах 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Да, это вкусно 0%, 0 голосов0 голосов0%
Всего голосов: 6
Читайте: Как уличная еда может разрушить наше здоровье – эксперты
В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась на локациях возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.
На данный момент эти киоски закрыты.
Напомним, вчера сообщалось, что 5 человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе.
Фото: dreamstime.com.