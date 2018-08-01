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Факты / Происшествия / Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах уже 37 человек/

Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах уже 37 человек

В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 37 человек.

отравление шаурмой

Об этом рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан, пишет Корреспондент.

– Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом “острая кишечная инфекция, – сказал он.

Вы покупаете шаурму или уличную еду в киосках летом?

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В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась на локациях возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.

На данный момент эти киоски закрыты.

Напомним, вчера сообщалось, что 5 человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе.

Фото: dreamstime.com.

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