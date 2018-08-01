В Чорткове Тернопольской области под колесами грузовика Mitsubishi погибла 8-летняя девочка.

– Водитель грузовика выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама со своей малолетней дочерью. В результате – прохожие оказались под колесами иномарки. Однако для девочки такой маневр оказался летальным. Она умерла еще до приезда врачей скорой, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Тернопольской области.

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Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 286 часть 2 УК, водитель задержан. Как установили правоохранители, подозреваемый в 2009 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к 4 годам лишения свободы условно.

Следствие продолжается.



На Тернопольщине грузовик выехал на тротуар и переехала мать с дочерью / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве, на улице Маяковского, 39, на переходе возле музыкальной школы, автомобиль сбил девочку.

Фото и видео: ГУ НП в Тернопольской области.