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Опасная находка в центре Киева – улицу перекрыли

На Подоле в Киеве перекрыли улицу Верхний Вал возле дома №24.

Небезпечна знахідка у центрі Києва

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По данным издания, прохожие обнаружили в трещине на аллее предмет, похожий на гранату.

Территория ограждена специальными лентами, там работают взрывотехники и полиция.

Читайте: Взрыв на Ровенском полигоне: 4 погибших, много раненых

К слову, недавно в одной из квартир во Львове взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина, еще один травмирован.

ФотоКиїв Оперативний

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