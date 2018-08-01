Травма позвоночника и больница. В Днепре подростки избили 14-летнюю девочку

В Днепре в одном из дворов двое подростков избили 14-летнюю девочку, которая больна диабетом. После побоев она находится в отделении нейрохирургии с ушибом позвоночника и многочисленными ссадинами.

Об этом сообщает Информатор.

– На проспекте Слобожанском есть виадук. Если ехать с центра, то там, по правой стороне, есть теплотрасса, где постоянно собирается толпа подростков. В целом их — 60 — 70 человек, и они неоднократно становились героями подобных ситуаций: то бомжа изобьют, то еще что. Так вот эта Катя — из их отряда. Девочки были между собой не знакомы. Когда я разговаривала с ребятами со двора, то они сказали, что эта барышня на протяжении двух дней выслеживала мою дочь, — рассказывает мать девочки.

По словам матери, она всю ночь искала виновных. Удалось найти одну из нападавших, ей оказалась 15-летняя девочка.

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– Все началось с банального недопонимания. Вместе со своими подругами — девочками 12 лет — Лиза сидела на лавочке возле своего подъезда. Они нянчились с малышами, которые бегали неподалеку, играли и кушали конфеты. У Лизы диабет, и для ребят это стало поводом лишний раз подразнить подругу, показывая друг другу языки. В этот момент мимо компании подружек проходила та самая Катя. Неприятный жест девочка восприняла на свой счет, из-за чего буквально налетела на Лизу с расспросами в стиле “это ты мне?!”, сопровождая это потоком ненормативной лексики. Маловероятно, что Катю интересовал какой-либо ответ в этой ситуации, поэтому она схватила девочку за волосы и повалила с лавочки на землю. Прискорбно то, что за все время, пока ребенок избивал Лизу, никто не удосужился подойти и разнять. Через какое-то время к злоумышленнице подоспела группа поддержки в виде ее подруги. Закончить они решили уже вместе, и ситуация, вероятно, имела бы трагический конец, если бы не спутник той самой Кати, который оттащил взбесившихся подростков и увел прочь, — пишет издание.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, в данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Умышленное нанесение легких телесных повреждений.

К слову, в Житомире подростки напали на троллейбус и избили водителя.