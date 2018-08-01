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В киевском парке прохожие линчевали эксгибициониста (18+)

В Киеве в районе Дорогожичей поймали онаниста, который последнюю неделю не давал покоя местным девушкам и детям.

Жалобы в полицию не помогли решить проблему, сообщает УНИАН.

Читайте: Возле школы в Ровно задержан эксгибиционист

Поэтому жители решили действовать самостоятельно.

Осторожно, нецензурная лексика!

 

Ранее Факты ICTV писали, что на Днепропетровщине педофил среди белого дня домогался к детям.

Видео: Юля Киндеева

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