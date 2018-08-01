В Перу из-за акции протеста туристов столкнулись два поезда, ехавшие из города Куско в населенный пункт Мачу-Пикчу.
Об этом сообщает El Comercio.
23 человека получили легкие травмы, еще пять человек были серьезно ранены, их госпитализировали в ближайшую больницу.
Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд.
В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.
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В Перу столкнулись поезда из-за протестующих / 3 фотографии
Напомним, на Буковине поезд протаранил микроавтобус, есть жертвы.
Фото: El Comercio
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