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В Перу столкнулись поезда из-за протестующих

В Перу из-за акции протеста туристов столкнулись два поезда, ехавшие из города Куско в населенный пункт Мачу-Пикчу.

Об этом сообщает El Comercio.

23 человека получили легкие травмы, еще пять человек были серьезно ранены, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд.

В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

Читайте: Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку

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В Перу столкнулись поезда из-за протестующих / 3 фотографии

Напомним, на Буковине поезд протаранил микроавтобус, есть жертвы.

ФотоEl Comercio

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