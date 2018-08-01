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Удар, дым и крики: пассажир снял на видео авиакатастрофу в Мексике

В сети появилась видеозапись, сделанная в салоне самолета, потерпевшего крушение в Мексике.

Ролик опубликовал телеканал NBC News.

На записи видно, как самолет снижается, ударяется о землю, а затем салон заполняется дымом. На заднем плане слышен детский плач и крики.

Читайте: Самолет лопнул пополам! Пассажир снял авиакатастрофу на видео

Напомним, что сегодня в Дуранго (Мексика) разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Aeromexico, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

ВИДЕО: NBC News.

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