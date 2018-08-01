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В Одессе пьяная следователь устроила ДТП и показала стриптиз (18+)

В Одессе нетрезвая сотрудница на автомобиле врезалась в припаркованную машину. По данному факту начата служебная проверка.

Автомобиль Nissan под управлением работницы одного из городских отделов полиции столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

– Согласно результатам проверки на алкотестере водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с несогласием женщины с выводами тестирования она была направлена на дополнительное медицинское обследование, – сообщила пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В отношении нарушителя составлены протоколы по ст. 124, 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по данному факту назначена служебная проверка.

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В Одессе пьяная следователь устроила ДТП и показала стриптиз (18+) / 4 фотографии

По некоторым данным, женщина-водитель – подполковник, следователь Приморского отдела полиции Наталья Маришева. В ее крови было обнаружено 2,23 промилле алкоголя (норма не более 0,2 промилле), а при проведении следственных процедур женщина вела себя агрессивно.

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Как написал на своей странице в Facebook очевидец происшествия Дмитрий Кравчук, когда он пытался узнать результаты обследования, задержанная начала на него кричать и задирать юбку.

Осторожно, нецензурная лексика!

Ранее Факты ICTV писали, что в Вишневом Киевской области произошло серьезное ДТП с участием сразу трех маршрутных автобусов.

Фото и видео: Дима Кравчук.

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