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Военного, тело которого нашли в коллекторе, убили товарищи

По подозрению в убийстве 23-летнего бойца батальона Донбасс-Украина Константина Казакова задержали двух его товарищей по службе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

– Полицейские Харьковщины задержали двух военнослужащих, убивших своего коллегу по службе, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-и 25-летнему злоумышленникам уже объявили о подозрении.

Следователи установили, что 25 июля около 23.00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части.

– Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационной коллектор, – отметили в полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 “умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в городе Лозовая Харьковской области в канализационном коллекторе было обнаружено тело 23-летнего мужчины.

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