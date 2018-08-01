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Факты / Происшествия / Волосы и одежда дымились: Гандзюк рассказала об атаке кислотой (18+)/

Волосы и одежда дымились: Гандзюк рассказала об атаке кислотой (18+)

Пострадавшая от атаки кислотой чиновница Херсонского горсовета Катерина Гандзюк рассказала подробности нападения и назвала сумму, которую заплатили нападающему.

Об этом сообщает юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.

– Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой, – рассказывает Катерина.

Со слов одного из очевидцев, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой

По ее словам, заказчик преступления получил $500.

– Я б дала больше, чтобы не трогали. Я не боюсь – это часть моей работы. Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко – журналист, я чувствовала, что я – следующая. Я не общаюсь ни с какими правоохранителями из Херсона, – рассказала она.

По словам юриста, в полиции до сих пор ничего не сделали и видео не изымали.

Кроме того, Найем отметил, что состояние пострадавшей близкое к тяжелому и сегодня будет консилиум врачей.

Приехали в Херсон к Катерина Гандзюк. «Вышла, меня облили. Почувствовал что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала…

Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 31 липня 2018 р.

Напомним, как в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

ФотоКатерина Гандзюк

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