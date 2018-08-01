Жертва жары. На улице в Кривом Роге женщина упала замертво

В Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля умерла женщина.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары.

Сердце криворожанки не выдержало, и она упала без сознания.

Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

В местной полиции Комсомольской правде в Украине подтвердили, что причиной внезапной смерти женщины является высокая температура воздуха и духота.

– Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, что же случилось. Предварительная квалификация – естественная смерть из-за жары, – рассказали изданию в пресс-службе Нацполиции Кривого Рога.

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В тот день в городе зафиксировали +30, а опасной для человека температурой воздуха считается +26 и выше.

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Фото: Первый Криворожский