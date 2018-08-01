PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Жертва жары. На улице в Кривом Роге женщина упала замертво/

Жертва жары. На улице в Кривом Роге женщина упала замертво

В Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля умерла женщина.

Швидка допомога

Об этом сообщает Первый Криворожский.

По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары.

Сердце криворожанки не выдержало, и она упала без сознания.

Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

В местной полиции Комсомольской правде в Украине подтвердили, что причиной внезапной смерти женщины является высокая температура воздуха и духота.

– Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, что же случилось. Предварительная квалификация – естественная смерть из-за жары, – рассказали изданию в пресс-службе Нацполиции Кривого Рога.

Читайте: Лептоспироз, холера и смерть! Самые страшные болезни с пляжа и как не заразиться (ИНФОГРАФИКА)

В тот день в городе зафиксировали +30, а опасной для человека температурой воздуха считается +26 и выше.

Кстати, ранее мы публиковали инфографику, как оказать первую помощь при тепловом ударе.

Фото: Первый Криворожский

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Прогноз погоды на 60 лет. Аномальная жара усилится и убьет больше людей (КАРТА)
Віктор Горбачов
Внезапно умер экс-нардеп Горбачев
Швидка допомога
В пруду на Львовщине утонул годовалый малыш
Рой шершней до смерти зажалил мужчину в Днепре
В Харьковской области две девочки утонули в самодельном бассейне
Генеральный директор FIAT Серджио Маркионне умер
У Києві позашляховик насмерть збив дитину на переході
В Киеве внедорожник насмерть сбил ребенка на переходе
Играл с друзьями и сорвался: в Кривом Роге с недостроя упал мальчик
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка