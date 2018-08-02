Били и сексуально домогались: на Волыни скандал в детском приюте

В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у десяти воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы избиения и крови.

Трое детей из приюта в городе Рожище заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Всего в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

Об этом сообщила в соцсети омбудсмен Людмила Денисова.

– Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их касался за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но та отмахнулась – сказала, что они все выдумывают, – говорится в сообщении.

Денисова заявила, что работники Нацполиции уже работают на месте. С главой ОГА Волынской области Александром Савченко обсудили место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой.

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– Подчеркиваю, что ни один из сотрудников приюта не сообщил о том, что у них происходит. Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права. На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже также выехал в приют. Должна подъехать и прокуратура. Как выяснилось, директор учреждения уже был в деле правоохранительных органов после пропажи детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь, – добавила омбудсмен.

Напомним, в Одесской области задержали 29-летнего педофила, который изнасиловал 8-летнего мальчика.