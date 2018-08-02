PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Для рыбы держал. У бывшего АТОшника нашли 63 тротиловые шашки/

Для рыбы держал. У бывшего АТОшника нашли 63 тротиловые шашки

В доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.

Вибухівка

Об этом сообщает областная полиция.

Кроме тротиловых шашек, мужчина хранил 4 запала и провод к детонаторам.

Мужчина рассказал, что взрывчатку он привез из зоны проведения операции Объединенных сил, где проходил службу, и хранил якобы для глушения рыбы.

Читайте: Взрыв в Ровно – в дом бросили гранату

Открыто уголовное производство, изъятые предметы направлены на экспертизу.

К слову, в июне в ночном клубе в Сумах произошел взрыв гранаты РГД-5. Ранения получили 7 человек.

Фотоdp.npu.gov.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Швидка допомога
Жертва жары. На улице в Кривом Роге женщина упала замертво
В Мариуполе нашли авто боевика, напичканное взрывчаткой
Мост рухнул вместе с фурой в Днепропетровской области
ремонт дорог
Ремонт “на бумаге”: арестованы руководители облавтодора
изнасилование
Педофил вышел из тюрьмы и изнасиловал 10-летнюю девочку
Днепропетровскую и Кировоградскую области переименуют – новые названия
Под Киевом парень лишился руки в прямом эфире
Напад на поліцейського
В Павлограде мужчина выстрелил в лицо полицейскому
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка