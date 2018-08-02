Для рыбы держал. У бывшего АТОшника нашли 63 тротиловые шашки

В доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.
Об этом сообщает областная полиция.
Кроме тротиловых шашек, мужчина хранил 4 запала и провод к детонаторам.
Мужчина рассказал, что взрывчатку он привез из зоны проведения операции Объединенных сил, где проходил службу, и хранил якобы для глушения рыбы.
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Открыто уголовное производство, изъятые предметы направлены на экспертизу.
К слову, в июне в ночном клубе в Сумах произошел взрыв гранаты РГД-5. Ранения получили 7 человек.
Фото: dp.npu.gov.ua
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