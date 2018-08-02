Около 15.00 недалеко от села Утконосовка на трассе Одесса-Рени автомобиль Honda выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии один человек погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Измаил – Кальчево.

Водитель Honda погиб, еще семеро человек получили травмы различной степени тяжести.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.





ДТП на трассе Одесса-Рени: Honda протаранила пассажирскую маршрутку / 3 фотографии

К слову, сегодня неизвестный на грузовике протаранил автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и глава Одесской городской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь.