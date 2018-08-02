Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах 83 человека

Количество пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 83 человек.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

– По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей, – сообщили в Госпродпотребслужбе.

Пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в различных торговых точках одного собственника.

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Проверка установила, что у владельца не было необходимых разрешительных документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

По предварительным данным, у всех, кто отравился, – сальмонеллез.

Напомним, вчера в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.

Фото: dreamstime.com.