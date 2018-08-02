Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах 83 человека

Количество пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 83 человек.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
– По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей, – сообщили в Госпродпотребслужбе.
Пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в различных торговых точках одного собственника.
Смотрите сюжет: Из чего делают шаурму, кто и как ее продает – что показала инспекция
Проверка установила, что у владельца не было необходимых разрешительных документов. На данный момент эти МАФы закрыты.
По предварительным данным, у всех, кто отравился, – сальмонеллез.
Напомним, вчера в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.
Фото: dreamstime.com.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+