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Масштабный пожар в Харькове – горит Инженерно-педагогическая академия

На ул. университетской в Харькове произошел пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии.

Вызов о пожаре в здании Украинской инженерно-педагогической академии спасатели получили в 15.07.

Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления ГСЧС Игорь Лупандин, пишет UA: Харьков.

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По его словам, сейчас на месте работает 9 автоцистерн и 3 автолестницы чрезвычайников. Площадь пожара неизвестна. О травмированных или эвакуации людей из здания информации нет.

Напомним, в Киеве загорелся хостел, в результате чего пострадали 6 человек.

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