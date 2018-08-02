2 августа на пляже курорта Коблево в одном из заведений взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадала женщина из числа обслуживающего персонала.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, женщина получила ожоги во время взрыва газового баллона, и была госпитализирована.

После взрыва вспыхнул пожар на площади 400 м.кв.

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До приезда спасателей в тушении пожара принимали участие случайные очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.



На пляже в Коблево прогремел взрыв / 2 фотографии

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