В Беларуси перевернулся автобус с 53 пассажирами. Среди них – украинцы

В Беларуси перевернулся автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, с 53 пассажирами из Украины, Молдовы и России на борту.
Это произошло около 4.30 утра, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.
– По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены, – сказано в сообщении.
По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.
Уточняется, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00.
Читайте: Ехал очень быстро и заснул за рулем: подробности смертельного ДТП на Житомирщине
К слову, 27 июля в Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.
ФОТО: uvd.vitebsk.gov.by