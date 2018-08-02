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В Беларуси перевернулся автобус с 53 пассажирами. Среди них – украинцы

В Беларуси перевернулся автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, с 53 пассажирами из Украины, Молдовы и России на борту.

Это произошло около 4.30 утра, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

– По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены, – сказано в сообщении.

По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Уточняется, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00.

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В Беларуси перевернулся автобус с 53 пассажирами. Среди них – украинцы / 2 фотографии

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К слову, 27 июля в Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.

ФОТО: uvd.vitebsk.gov.by

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