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В Киеве мужчина перерезал себе горло после проигрыша в карты

В Киеве на Борщаговке мужчина порезал себя из-за проигрыша в карты.

Мужчина перерезал себе горло на бульваре Кольцова в районе рынка Днепр Святошинского района в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП случилось возле одной из наливаек. Со слов очевидцев, причиной стал проигрыш в карты.

Читайте: Жертва жары. На улице в Кривом Роге женщина упала замертво

На место происшествия прибыли медики скорой помощи и полиция.

На данный момент нет информации о состоянии мужчины.

Ранее Факты ICTV писали, что из окна столичной больницы выпрыгнул полуголый мужчина. Смерть наступила мгновенно.

Фото: dtp.kiev.ua

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