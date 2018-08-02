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В Киеве женщина умерла в кресле стоматолога

В Киеве в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения.

Несчастный случай произошел сегодня около 11.00 на улице Воздвиженской, 16А, сообщает KyivOperativ.

Предварительная причина смерти – реакция на анастезию.

На месте работают правоохранители.

Читайте: В Киеве полуголый мужчина выпрыгнул из окна больницы

Напомним, как в РФ стоматолог уронил иглу в горло пациентки.

Фото: Tomas Kostka/Dreamstime.com

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