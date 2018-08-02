В Мариуполе на Азовстали перевернулся подъемник с рабочими. Есть жертвы

В Мариуполе Донецкой области на ЧАО Металлургический комбинат Азовсталь при ремонте коксовой печи погиб огнеупорщик и травмирован мастер.

– 31 июля, 16.00. По окончании ремонтных работ на коксовой батарее 1-БИС (территория коксового цеха ЧАО МК Азовсталь), во время спуска подъемник перевернулся вместе с работниками, которые находились в нем, и упал из рабочего участка коксовой батареи. Сообщили 1 августа 2018г., – констатируется в информации Гоструда, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что ЧП со смертельным исходом произошло с работниками подрядной организации ООО Научно – внедренческое предприятие МАК.

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К слову, в Бердянске (Запорожская область) на заводе Южгидромаш при проведении газосварочных работ погиб работник.