В Сумах застрелили экс-депутата горсовета Анатолия Жука

В Сумах застрелили бывшего депутата городского совета Анатолия Жука. Он возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов и был председателем общественной организации Сумчане.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Тело Анатолия Жука обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости.
Отец сообщил об убийстве в 19.12.
Полиция установила, что экс-депутата убили во дворе его дома на улице Льва Толстого. Жук погиб от полученных огнестрельных ранений.
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Рядом с местом убийства полиция нашла пистолет.
С этим делом работает следственно-оперативная группа и кинологи.
Также на место выехало руководство областной полиции.
К слову, сегодня в Каменском (Днепропетровская область) примерно в 15.15 взорвался микроавтобус Volkswagen, за рулем которого был депутат горсовета, руководитель фракции Батькивщина Виталий Чернявский.