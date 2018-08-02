В Сумах застрелили экс-депутата горсовета Анатолия Жука

В Сумах застрелили бывшего депутата городского совета Анатолия Жука. Он возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов и был председателем общественной организации Сумчане.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело Анатолия Жука обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости.

Отец сообщил об убийстве в 19.12.

Полиция установила, что экс-депутата убили во дворе его дома на улице Льва Толстого. Жук погиб от полученных огнестрельных ранений.

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Рядом с местом убийства полиция нашла пистолет.

С этим делом работает следственно-оперативная группа и кинологи.

Также на место выехало руководство областной полиции.



К слову, сегодня в Каменском (Днепропетровская область) примерно в 15.15 взорвался микроавтобус Volkswagen, за рулем которого был депутат горсовета, руководитель фракции Батькивщина Виталий Чернявский.