Украинке грозит пожизненное в Польше – за попытку убийства своего ребенка

Гражданке Украины, которая пыталась убить собственного ребенка, грозит в Польше пожизненное заключение.

Суд в Люблине арестовал 36-летнюю женщину на 3 месяца, сообщает Польское радио.

– Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше, – сообщил прокурор Пьетр Ситарский.

Впрочем, женщину еще ожидает психиатрическая экспертиза, которая определит степень ее вменяемости.

Сейчас новорожденная девочка весит 2,5 кг, она находится под опекой врачей. Состояние роженицы тяжелое, но стабильное.

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Напомним, 25 июля под Люблином в туалете на фабрике по переработке овощей и фруктов украинка родила ребенка и пыталась его убить.

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