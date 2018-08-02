В аэропорту Парижа подрались реперы, арестовано 11 человек

В зале ожидания аэропорта в Париже два французских репера Booba и Kaaris подрались.

Полиция утверждает, что 11 человек были арестованы в связи с этим инцидентом, в том числе члены команды и друзья музыкантов, сообщает BBC.

Свидетелями стали десятки туристов. По имеющимся данным, два репера были на концерте в Барселоне.

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– Небольшое количество рейсов было задержано на 15-30 минут во время боя, и зал ожидания был временно закрыт, – сообщил представитель аэропорта.

Il fallait des commentaires à cette superbe action pic.twitter.com/WBD8Me78jN — Julien Absalon (@julien_absalon) 1 августа 2018 г.

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