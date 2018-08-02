Неизвестный на грузовике протаранил автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и глава Одесской городской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь.

– Только что на меня и Михаил Кузаконь совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое, – заявил Григорий Козьма, передает Интерфакс-Украина.

Также он добавил, что после того, как грузовик врезался в его автомобиль, он выскочил из машины и открыл стрельбу по нападавшим из травматического оружия, из-за чего они ретировались.

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 15 и 115 УК Украины (Покушение на убийство).

Михаил Кузаконь сообщил, что ранее ему поступали угрозы и он обращался в связи с этим в полицию.

Правоохранители, по его словам, начали уголовное производство, однако никакого движения по нему не было.











В Одессе грузовиком протаранили автомобиль активистов / 6 фотографий

Напомним, в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Фото: Григорий Козьма

Видео: Сайт Одессы