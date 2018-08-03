PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой/

На Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой

В Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой, купленной в торговом павильоне.

– По состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе 2 ребенка, – заявили в ГУ Госпродпотребслужбы, передает Интерфакс-Украина.

Все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления Kabanos, который расположен на территории ЖК Львовский маеток.

Читайте: Массовое отравление шаурмой в Киеве: хозяину киосков грозит тюрьма

– В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности, – рассказали в ведомстве.

Уже 2 августа специалисты продолжили расследование вместе с работниками полиции.

По результатам проведенного обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Напомним, вчера в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

каменских
Каменских экстренно госпитализировали с отравлением
Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах 83 человека
Массовое отравление шаурмой в Киеве: хозяину киосков грозит тюрьма
отравление шаурмой
Массовое отравление шаурмой в Киеве: в больницах уже 70 человек
отравление в киеве
В Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице
Шаурма
Тайны шаурмы – что кладут вместо обещанного мяса
Лікарня
Отравление грибами: шесть киевлян попали в реанимацию
Табір Орлятко
Чем отравились дети в лагере Орленок
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка