На Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой

В Софиевской Борщаговке 18 человек отравились шаурмой, купленной в торговом павильоне.

– По состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе 2 ребенка, – заявили в ГУ Госпродпотребслужбы, передает Интерфакс-Украина.

Все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления Kabanos, который расположен на территории ЖК Львовский маеток.

– В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности, – рассказали в ведомстве.

Уже 2 августа специалисты продолжили расследование вместе с работниками полиции.

По результатам проведенного обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Напомним, вчера в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.

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