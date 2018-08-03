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Под Киевом мужчина забил до смерти 85-летнюю мать

В Фастове 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 85-летнюю мать.

Об это сообщили в полиции Киевской области.

– 47-летний фастовчанин навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, – говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.

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