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Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон

В США американский черный медведь залез в машину в поисках еды, а когда попытался вылезти и не смог, разгромил салон. Вызволяли спасатели.

В машине хищник угостился вкусностями и оставил владельцам авто только полбанана, разорванные сиденья, рваные двери и окна.

Медведя разбудили спасатели, которые потом открыли дверь – и медведь сразу убежал.

Последствия медвежьей ревизии сняли на видео, которое опубликовало НТВ.

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Напомним, в США медведь пробрался во двор дома, чтобы искупаться в джакузи.

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