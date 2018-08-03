Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон

В США американский черный медведь залез в машину в поисках еды, а когда попытался вылезти и не смог, разгромил салон. Вызволяли спасатели.

В машине хищник угостился вкусностями и оставил владельцам авто только полбанана, разорванные сиденья, рваные двери и окна.

Медведя разбудили спасатели, которые потом открыли дверь – и медведь сразу убежал.

Последствия медвежьей ревизии сняли на видео, которое опубликовало НТВ.

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В США медведь залез в машину в поисках еды, а когда попытался вылезти и не смог, принялся крушить салон. Вызволять его пришлось спасателям pic.twitter.com/Z5LkMcIiaX — НТВ (@ntvru) 3 августа 2018 г.

Напомним, в США медведь пробрался во двор дома, чтобы искупаться в джакузи.