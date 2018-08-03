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Лихач на Lanos шел по встречке на лобовое с копами. И его даже не остановили

В сети появилось видео того, как полиция пропускает нарушителя на Lanos, выехавшего на встречную полосу через две сплошных полосы.

Видео на YouTube опубликовал пользователь Foo Bar.

На кадрах видно, как Lanos через две сплошные полосы выезжает на встречную полосу и чудом не допускает столкновения с полицейским авто.

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Однако, правоохранители в свою очередь даже не остановились, чтобы наказать нарушителя. Копы спокойно объехали препятствие и поехали дальше.

В комментариях пользователи сразу возмутились подобным упущением правоохранителей.

Ранее Факты ICTV писали, что на Петропавловской Борщаговке в результате преследования беглеца на мопеде автомобиль патрульной полиции упал в речку Нивка.

Фото: Скриншот из видео

Видео: Foo Bar.

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