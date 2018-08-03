Скандал в приюте на Волыни: открыто дело по сексуальному насилию

По факту правонарушений в приюте на Волыни полиция начала еще одно уголовное производство.

– Следователи начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении воспитанницы приюта для детей в райцентре Рожище, – рассказывают в пресс-службе ГУ НП Украины.

Сегодня следователи внесли сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Информация поступила в милицию по результатам проверки детского приюта Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

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Сейчас проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.

Напомним, вчера правоохранители начали уголовные производства по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта (ч. 1 ст. 125 УК), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 УК Украины).