В Киеве на АЗС взорвался автомобиль

В Киеве на улице Богатырской на ходу загорелся автомобиль такси Skoda. Водитель успел спастись.
По словам инспектора патрульной полиции, водитель такси выехал на своем авто из заправки, а потом машина загорелась, сообщает Информатор.
Так, проехав около 600 метров, автомобиль моментально вспыхнул на ходу.
Очаг возгорания находился под капотом. Известно, что в автомобиле было установлено газовое оборудование.
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Водители, которые проезжали мимо, пытались потушить машину огнетушителями, но безрезультатно.
В машине не было пассажиров. Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.
Напомним, на пляже в Коблево прогремел взрыв.
Фото/видео: Роман Барабаш Информатор
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