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В Киеве на АЗС взорвался автомобиль

В Киеве на улице Богатырской на ходу загорелся автомобиль такси Skoda. Водитель успел спастись.

По словам инспектора патрульной полиции, водитель такси выехал на своем авто из заправки, а потом машина загорелась, сообщает Информатор.

Так, проехав около 600 метров, автомобиль моментально вспыхнул на ходу.

Очаг возгорания находился под капотом. Известно, что в автомобиле было установлено газовое оборудование.

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Водители, которые проезжали мимо, пытались потушить машину огнетушителями, но безрезультатно.

В машине не было пассажиров. Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.

Напомним, на пляже в Коблево прогремел взрыв.

Фото/видео: Роман Барабаш Информатор

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