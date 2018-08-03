В Швеции полиция застрелила больного аутизмом мужчину с игрушечным пистолетом

В Стокгольме (Швеция) во время проведения проверки в районе Вазастан полиция застрелила 20-летнего мужчину, который вышел на улицу с игрушечным пистолетом.

Об этом сообщает Expressen.

Как сообщается, полиция открыла огонь в связи с “угрожающей ситуацией”.

Позже стало известно, что погибший страдал синдромом Дауна и аутизмом, и вышел из дома с игрушечным пистолетом в руках.

Уточняется, что полицию вызвали около 4.00 местные жители, которые заявили о вооруженном человеке на улице. Прибывшие на место полицейские потребовали у него положить “оружие”, а когда он не выполнил требование – открыли огонь.

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Мать погибшего сообщает, что ее сын имел инвалидность и даже не разговаривал, используя для общения только слово мама.

Полицейские сообщают, что проведут внутреннее расследование относительно инцидента. На данный момент никто из сотрудников полиции не подозревается в связи с происшествием. В официальном комментарии указывается, что “при обыске человека на станции Норра в Стокгольме полиция оказалась в угрожающей ситуации и открыла огонь”.

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Фото: Expressen.