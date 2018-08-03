В Сочи семью потоками воды смыло в море

В Сочи (Россия) целую семью смыло в море потоками воды из-за дождей.

Мощные потоки воды подхватили и закрутили людей, женщина смогла спастись, отца нашли чуть позже, а детей еще ищут, пишет Mash.

Пропавшей девочке и мальчику – 4 года и 15 лет соответственно.

Также, сегодня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву во время дождя. Тело ребенка течением унесло в море, где его труп обнаружили спасатели.

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Как рассказал очевидец Даниил Хегман изданию Кавказский узел, вместе с мальчиком была бабушка, которая пыталась его спасти.

На глазах у отдыхающих и жителей Сочи ребенок провалился в открытую канализацию, и его унесло потоками воды. За ним прыгнула бабушка. Бабушку достали живую, а ребенка вытащили уже мертвого, – пояснил Хегман.

Ранее Факты ICTV писали, что на пляже на 10-й станции Фонтана в Одессе мужчину волной смыло с пирса. Его тело до сих пор ищут.

Видео: Лентач

Фото: Скриншот из видео