PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Запорожье ребенок выпрыгнул с 3 этажа из-за пожара/

В Запорожье ребенок выпрыгнул с 3 этажа из-за пожара

В Запорожье на улице Воронежской загорелась квартира на третьем этаже. В этот момент дома находился 12-летний мальчик, который спасаясь от огня, выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает городской сайт 061 со ссылкой на комментарий главы Независимого профсоюза медиков скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Родители оставили подростка дома одного. Пожар возник из-за чайника.

После того, как школьник понял, что не сможет покинуть квартиру, он решил выпрыгнуть из окна.

Читайте: Масштабный пожар в Харькове – горела Инженерно-педагогическая академия

Мальчик выжил, однако получил закрытый перелом пяточных костей. Подростка доставили в областную детскую больницу.

Напомним, недавно огромный пожар разразился в пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде.

Фото: Hermes RiveraUnsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон
Убийство депутата в Сумах: всплыли новые подробности
В Киеве на АЗС взорвался автомобиль
На пляже в Коблево прогремел взрыв
Масштабный пожар в Харькове – горит Инженерно-педагогическая академия
В Черновцах девушка выбросилась с пятого этажа, спасти не удалось
В Киеве женщина умерла в кресле стоматолога
Немовля
Украинке грозит пожизненное в Польше – за попытку убийства своего ребенка
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка