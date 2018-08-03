В Запорожье ребенок выпрыгнул с 3 этажа из-за пожара

В Запорожье на улице Воронежской загорелась квартира на третьем этаже. В этот момент дома находился 12-летний мальчик, который спасаясь от огня, выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает городской сайт 061 со ссылкой на комментарий главы Независимого профсоюза медиков скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Родители оставили подростка дома одного. Пожар возник из-за чайника.

После того, как школьник понял, что не сможет покинуть квартиру, он решил выпрыгнуть из окна.

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Мальчик выжил, однако получил закрытый перелом пяточных костей. Подростка доставили в областную детскую больницу.

Напомним, недавно огромный пожар разразился в пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде.

Фото: Hermes RiveraUnsplash