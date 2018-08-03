Убийство депутата в Сумах: всплыли новые подробности

Свидетели убийства бывшего депутата и чиновника Сумского горсовета Анатолия Жука слышали несколько выстрелов, однако точное количество не уточняется.
Об этом сообщает Сегодня.
– Свидетели были, это соседи, которые слышали выстрелы, – заявил инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.
Не озвучивают полицейские пока и версии трагедии. Однако, по их словам, вариант самоубийства отпадает точно.
В настоящее время полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, в Сумах застрелили бывшего депутата городского совета Анатолия Жука. Он возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов и был председателем общественной организации Сумчане.
Фото: Паноraмa