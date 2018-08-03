В Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых. Травмы получили четыре ребенка и четверо взрослых.

Об этом пишет пресс-служба полиции области в Facebook.

В Нежинскую больницу доставлены восьмеро пострадавших – четверо взрослых и четверо детей, трое из травмированных – в стабильно тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что микроавтобус Volkswagen двигался из Киева в Конотоп (Сумская область) – транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых.

Читайте: ДТП на трассе Одесса-Рени: Honda протаранила пассажирскую маршрутку

– По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок, – сказано в сообщении.

Информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они причинили тяжелое телесное повреждение).









Ехали на отдых. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми / 5 фотографий

Напомним, в Одессе неизвестный на грузовике протаранил автомобиль активистов.

Фото: Facebook.