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Ехали на отдых. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми

В Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых. Травмы получили четыре ребенка и четверо взрослых.

Об этом пишет пресс-служба полиции области в Facebook.

В Нежинскую больницу доставлены восьмеро пострадавших – четверо взрослых и четверо детей, трое из травмированных – в стабильно тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что микроавтобус Volkswagen двигался из Киева в Конотоп (Сумская область) – транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых.

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– По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок, – сказано в сообщении.

Информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они причинили тяжелое телесное повреждение).

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Ехали на отдых. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми / 5 фотографий

Напомним, в Одессе неизвестный на грузовике протаранил автомобиль активистов.

Фото: Facebook.

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