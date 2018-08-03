Осталась груда металла: в Мариуполе Таврия влетела в плиту

В ночь на пятницу, 3 августа, в Мариуполе произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
– В результате лобового столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой погибли два человека 1985 и 1962 года, – говорится в сообщении.
Происшествие случилось около полуночи пятницы, 3 августа. Так, в 00.26 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул. Итальянская и ул. Торговая в Центральном районе г. Мариуполь.
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Обстоятельства и причина происшествия устанавливается.
От Главного управления привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, в Одессе неизвестный на грузовике протаранил автомобиль активистов.
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