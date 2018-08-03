Покушение на убийство: в Каменском взорвалось авто с депутатом

Пострадавшего от взрыва депутата горсовета Виталия Чернявского прооперировали, его состояние тяжелое.

Обновлено 3 августа в 11.15. В больнице имени Мечникова в Днепре прооперировали депутата Каменского горсовета Виталия Чернявского.

Как рассказал главный врач Главной больницы скорой медицинской помощи, куда сразу привезли пострадавшего, Ростислав Винодел, состояние Чернявского оценивают как тяжелое, передает Событие.

– Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы их спасти, – сообщил врач.

Напомним, 2 августа в Каменском (Днепропетровская область) примерно в 15.15 взорвался микроавтобус Volkswagen, за рулем которого был депутат горсовета, руководитель фракции Батькивщина Виталий Чернявский.

Событие произошло во время движения микроавтобуса на пересечении улиц Москворецкая и Сачко. Водитель сам выбрался из автомобиля, который охватило пламя, пишет УНИАН.

Мужчина госпитализирован. Сейчас его оперируют, состояние тяжелое.



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