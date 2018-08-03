Застрелили во сне: новые подробности убийства депутата в Сумах

Бывшего депутата и чиновника Сумского городского совета Анатолия Жука застрелили во дворе его дома, когда он спал на каремате.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, передает Inforesist.

– Незадолго до убийства в доме на втором этаже произошел небольшой пожар. Очевидно, Анатолий потушил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег на каремат отдохнуть. Жука застрелили, когда он, вероятно, спал во дворе своего дома. Тело сына обнаружил отец, который приехал помочь устранить последствия пожара, – отметил Могильный.

По его словам, Жук умер от двух огнестрельных ранений – в спину в область сердца и в левый висок. При этом он не уточнил, сколько всего было выстрелов и сколько гильз нашли правоохранители, а также где были в момент убийства жена и дочь Жука, ссылаясь на тайну следствия.

Также он рассказал, что пистолет, найденный на месте убийства, чешского производства марки. Был ли экс-депутат убит именно из этого оружия, будет известно после экспертизы, отметил Могильный.

По словам Могильного, рассматривается несколько версий убийства, как на бытовой почве, так и версия заказного убийства.

Знакомые Анатолия Жука рассказывают, что на своей странице в Фейсбуке за несколько дней до убийства выкладывал скрины переписки, в которой ему угрожали. Однако потом их удалил. Сейчас этих скринов на ФБ нет. Возможно, следствие получит доступ к его профилю и сможет установить, кто именно угрожал,

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Напомним, в Сумах застрелили бывшего депутата городского совета Анатолия Жука. Он возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов и был председателем общественной организации Сумчане.